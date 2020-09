Ronald van Raak had opvolger moeten worden van Agnes kant en niet de fuzzy bear. Iemand hoog in de partij vroeg me wie ik dacht dat de opvolger zou worden. Ik zei meteen Ronald. Ronald? zei hij. nee toch. Nee het wordt Emile Roemer. Hij kreeg gelijk.... Destijds had ik nog enig respect voor de partij waarop ik ooit gestemd heb toen Marijnissen nog partijleider was. Kennen jullie het nog? "In 1983 publiceerde de SP het rapport Gastarbeid en kapitaal, waarin de rol van gastarbeiders binnen de klassenstrijd en het gevaar van de islam in Nederland uiteen werd gezet. Conclusie van het rapport was dat opeenvolgende kabinetten hebben nagelaten een duidelijk immigratiebeleid te voeren ten aanzien van gastarbeiders en 'het kapitaal' geen strobreed in de weg hebben gelegd bij hun 'manipulaties' met gastarbeiders. Dit leidde volgens de SP enerzijds tot slechte woon- en werkomstandigheden en aanpassingsproblemen voor immigranten en anderzijds tot onbegrip tegenover nieuwkomers bij autochtone Nederlanders". Ze werden o.a. weggezet als crypto-fascisten en dat ze zouden vissen in de vijver van Jan Maat. 1983 nooit vergeten mensen. Dat was het grote verraad van de politiek en de SP stond voor ons volk. Nu is het een tandenloze partij zoals alle andere met dit verschil dat ze geen macht hebben, nul, nul. Sukkels.