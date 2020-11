Weet je wat echt beroerd is voor het vertrouwen in de democratie? Een zittende president die verloren lijkt te hebben maar keihard blijft roepen dat hij gewonnen heeft, mainstream media die het verdommen om twijfelachtige stemuitslagen serieus te verslaan omdat ze willen dat de zittende president optieft uit The Oval Office om vervangen te worden door een systeemseniel die hún slaperige status quo weer gaat repareren, en een paar duizend stemcomputers van een Canadees bedrijf die in diverse swing states zijn gebruikt, waar de Canadese Kiesraad zelf afstand van neemt en waar de Democraten ook ooit hun eigen vraagtekens bij hadden. Dus. Is er gerommeld met de stemmen? Geen idee. Stemcomputers zijn per definitie niet te vertrouwen. Want digitaal, dus te manipuleren. Is dat ook gebeurd? Geen idee. Dat gaan wij vanaf hier niet kunnen beoordelen. Wat weten we nu? Het is welles, tegen nietes. Terwijl het vertrouwen verkruimelt. Wat kunnen we doen? Niets. Afwachten. Iemand nog een donut?

En over vertrouwen in de democratie gesproken. Lokaal haakje: wat geven Onze Partijen uit aan politieke advertenties? Daar is nu een handig dashboard voor. Plus: Mirte & de makkers van NieuwNieuws waren bij het redelijk rustige maar toch wat chaotische boerenprotest in Den Haag waar het ook gewoon een beetje brommers kiek'n was:

