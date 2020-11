De allerbeste bondscoach van alle landen aller tijden, Frank de Boer (4 gespeeld, 0 winst), mag zijn sprankelende voetbalvisie (achterin naar elkaar overspelen) en zijn uitgekiende tactische plannetjes (lange ballen op Luuk de Jong) weer in de praktijk brengen. En wel in een wedstrijd tegen Bosnië. Dat land kan er helemaal geen zak van, maar toch presteerden WIJ het om onlangs al een keertje gelijk te spelen tegen die kneuzen. Vanavond wél winnen Frank, anders zwaait er wat en dan willen we gewoon weer Josep Guardiola of Jürgen Klopp als bondscoach. 18.00 uur, NPO1.

UPDATE 6" - Memphis passt de bal naar renpaard Dumfries. Voorzet, captain Wijnaldum tikt binnen: 1-0, we worden wereldkampioen

UPDATE 13" - Nou ja zeg weer Wijnaldum: 2-0!