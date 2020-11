Max was in alle trainingen de snelste maar een onhandige bandenwissel & release achter Raikonnen gaf Canadase rijkeluisjongen Lance Stroll de kans om zijn eerste pole te pakken en dat gunnen we hem in z'n roze Racing Point dan ook weer wel. Checo Perez is de andere helft van de startsandwich hedenmorgen, na een quali in full partymode. De twee scharlaken sukkelaars kwamen Q2 niet door en beginnen ergens in Griekenland en zelfs de Mercedessen kwamen niet voorbij P6 & P9. Als je de weersomstandigheden (kans op nat) en de gloednieuw geasfalteerde baan (spekglad) meeweegt, wordt het een race waar we geen Totovoorspelling bij durven geven, maarrr waarin Max vanaf P2 wel kans maakt op een eindzege. Maar goed, dat hopen we iedere week en het valt nogal tegen dit jaar. Hamilton een keertje níet op het hoogste platform, dat zou ook al winst zijn. Lights out om 11u10, eerste gele vlag 30 seconden later.

UPDATE: Verrassend: nul safety cars. Vervelend: HAM wint gewoon weer en is wereldkampioen. Voorwaar: Vettel werd 3e. VER 6e.

Zo klonk Karel de Klerk toen ie in de laatst bocht P3 verspeelde

Zelfs F1 is blij dat het een keer niet saai is