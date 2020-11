We dachten eerst dat het gewoon een laffe kwajongensstreek met een luchtbuks was of zo. Tot we lazen dat "Volgens een verslaggever van Omroep West zijn er zeker twintig kogelgaten in het gebouw te zien. 'Er zijn inslagen op verschillende etages. Er zijn kogels door de ramen gegaan.'" Zulks mag dus gerust een AANSLAG heten. Gelukkig geen slachtoffers want, zeker onder de Trump-Bin Salman-as, zijn de Saudi's de goeden. En dat er soms een journalist in het tribale drijfzand verdwijnt, ja, weet je. In Nederland vraagt de NS of je vrijwillig van te voren aan wilt geven welke trein je gaat nemen en dat is minstens even erg maar daar hoor je niemand over. Maar goed, de machtigste golfstaat van allemaal lijkt vooralsnog weinig zin te hebben in Biden, en was de laatste met hun felicitatie.