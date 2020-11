Sorry jongens. De comedyclub is vanavond gesloten. De satire is op

Weet je. Dan doe je het toch gewoon lekker zelf vanavond. Als jullie van D'66 denken dat je in blauwe pakken boven lauwe sneakers met een kouwe kakmadam op K-Swiss en identitaire slangenolieverkoper Sidney Smeets op de stemlijst in een van groen naar paars verhergeverfde huisstijl en hesjteks om te huilen de comedyclub kunt killen. Wie zijn wij dan nog om te denken dat de hyperbool van de satire voorbij het roze lijntje kan worden opgerekt? Tuurlijk, we horen die campagnegeniën heus wel grinniken: 'Mooi. GeenStijl hapt. Het gaat er om dat iedereen de hashtag voorbij ziet komen'. Want in Heerlen of Appingedam kent niemand namelijk Kaag. Dus we zijn weer eens hard nodig.

Nou jongens. The cringe floor is all yours. Wij zijn immers wél van de directe democratie. Geniet er van. Bronmateriaal in overvloed op TeamKaag.nl JD66Sports.nl. Als je alles maar volgens de huisregels IN EEN HOEK VAN VIJFTIEN GRADEN ZET!!1! Dikke doei, '66. Wij zijn een nieuwe auto kopen. Bieden op een gaper (hoogste bod: 250 piek). Stemmen hertellen in Georgia. Of dubbelchecken of die Mariaverschijning in Colombia niet gewoon een deur naar de Upside Down is. En natuurlijk Pakjesboot 12 online tracken op z'n geheime missie naar Zwalk.

MORGEN! HIER! 21u00!

bronmeme