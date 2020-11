"Gisteravond, langs het grof vuil lopend in Amsterdam Noord, kwam ik deze prachtige houten gaper tegen van 53cm hoog. Hij is vast ooit gejat bij een oude apotheek, maar ik hou het er op dat ie uit het jaar 20 voor Christus komt bij een of andere pharmacopolium vandaan komt, uit Ultra Traiectum ofzo... Ik heb al het Amsterdams Historisch Museum en het Pharmaceutisch Museum aangeschreven maar vooralsnog zonder resultaat. Misschien is er een Bij1-museum waar ik niet van af weet waar ik hem van de hand kan doen? Uiteraard zou ik deze kunstschat voor zoveel mogelijk geld willen verkopen aangezien ik zelf bij de voedselbank loop.

Kunnen jullie hem voor me veilen?"

Sure. Waarom ook niet. Zolang 'gevonden bij het oud vuil' niet als roofkunst wordt aangemerkt. NAW bekend bij de redactie, mail bij interesse maar naar onze kunstkenner, huisveilingmeester en allround gaper, mosterd@geenstijl.nl!