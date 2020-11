"Absorptievermogen is bereikt."

Dat was volgens mij al minstens 20 jaar geleden bereikt. Kijk, Nederland is uiteindelijk maar een klein kutlandje, en we hebben al de grootste bevolkingsdichtheid, muv derdewereld hellholes als Bangladesh, de Nijldelta, Mexico City, en nog zo wat contreien, dus we zouden m.i. beter kunnen streven naar een klein beetje 'krimp'. Dat komt de leefbaarheid, de drukte op de autowegen, de CO2 uitstoot, etc, etc, alleen maar ten goede.

Daar past geen tot in het oneindige gecontinueerde toelating van asielzoekers bij, zeker geen 'ruimhartig' toelatingsbeleid. Opvang van oorlogsvluchtelingen in eigen regio, zoals Malik Azmani van de VVD bepleit - ik heb hem in het verleden nog wel eens een voorkeursstem gegeven, en uiteraard op hem gestemd bij de Europese verkiezingen; kan hij zijn mede-parlementariërs in Brussel nou een beetje overtuigen? - en verder de deuren dicht voor economische migranten (dat is namelijk de rest).

Het boek van Paul Gerbrands ''Mijn Land van Veel en Vol", verschenen in 2003, is actueler dan ooit. Gerbrands was voorzitter van de zg Club van Tien Miljoen, die streefde naar, in ieder geval, een bevolkingskrimp, om Nederland enigszins leefbaar te houden. Maar hij heeft zich destijds, na bedreigingen, teruggetrokken. Begrijp ik wel, hoor.

Ook die oud baas van het CBS, die over demografie ging, maar met pensioen is gegaan, Jan Latten, kaartte de bevolkingsexplosie in Nederland vorig jaar aan, maar ook die discussie is alweer verstomd.

Maar lees Gerbrands' boek eens, zou ik zeggen.