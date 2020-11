De boulevard van Scheveningen, het ZOU een gezellige plek moeten zijn: zonnetje, zee, strandje, visje, pilsje, pilsje, pilsje, u kent het wel en zo profileert Scheveningen zich ook, maar we kunnen wel stellen dat er (op bepaalde dagen) geen visfriet meer aan is. Een grauw flaneerbos van beton met een zooi ongelikte beren, dat is wat het is. Als u dan toch zo nodig naar het strand moet, ga NIET naar Scheveningen, want het is een carnaval van ongemak. D'r rijden alleen maar 'overlastgevers' in hun kneuzenwagens van die sukkelige rondjes, een soort kringloopeconomie van totale losers, ze hebben van die geruite wijventasjes op de buik, maar zet ze eens in de kroeg neer en ze slaan nog geen deuk in een pakkie boter. Misschien ook dat ze daarom denken dat die boulevard een openluchttinder voor ongemanierde idioten is, waarbij vrouwen te pas en te onpas worden lastiggevallen door opgeschoten slistuig, en als je toevallig langs een groepje mijnheren moet om bij je fiets te komen krijg je zonder pardon je neus scheef op je kop getimmerd. Lachen hoor, zo'n stukkie tekst op GeenStijl, maar het is nogal triest dat een toeristentrekpleister is verworden tot een wespennest van totale lullen. ENFIN, niet dat het ons gaat lukken de boulevard van Scheveningen terug te geven aan het volk, de peop heeft immers veel te hard de ventilator geraakt en van Het Puntje tot aan Kijkduin zit het onder de stront, maar we kunnen het allicht proberen. De politie is op zoek naar twee mijnheren (foto links en foto midden) en een wandelende fles Diamant Snackvet, een knul die als kind in een toverketel bamischijven is gekletterd. Laat uw vuisten spreken via 0800-6070.