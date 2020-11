Eerst even de ontwikkelingen rond het aantal getelde stemmen. Van de vier grootste betwiste staten, Georgia, Wisconsin, Arizona en Pennsylvania, kan Biden er alsnog willekeurig twee verliezen zonder dat het zijn uiteindelijke verkiezing in gevaar brengt. Op moment van schrijven lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Trump alsnog gaat winnen in Arizona. Het bericht dat Real Clear Politics Pennsylvania voor Biden 'uncalled' heeft klopt niet, want ze hadden Pennsylvania nooit in eerste instantie nooit gecalled. Hetzelfde geldt voor eenzelfde bericht over CNN en Arizona. Fox was de partij die Arizona aan Biden toeschreef.

Ondertussen geeft minister van justitie William Barr wel groen licht voor een grootschalig onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Maar zijn oproep draagt de nodige reserves. "While serious allegations should be handled with great care, specious, speculative, fanciful or far-fetched claims should not be a basis for initiating federal inquiries." Die clausule wist echter niet te voorkomen dat director of the DOJ Criminal Division’s Election Crimes Branch direct daarop zijn ontslag indiende: "Having familiarized myself with the new policy and its ramifications (...) I must regretfully resign from my role as Director of the Election Crimes Branch."

Onderstaand een filmpje over de vele honderden 'affidavits' oftewel verklaringen onder ede over het zien van verkiezingsfraude, die in behandeling genomen gaan worden. Lees de aanklacht van 105 pagina's van Team Trump te Pennsylvania hier.

A for Effort

Weer een debunk

BREAKING