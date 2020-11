Sinds 13 oktober hebben we een "gedeeltelijke lockdown" en sinds 3 november hebben we de "tijdelijke verzwaring" van die gedeeltelijke lockdown. Heel Nederland trapt op de rem teneinde dat verschrikkelijke virus een halt toe te roepen. Nog meer bedrijven kapot. Nog meer mensen werkloos. Nog meer bruiloften en partijen afgelast. Nog meer jongeren met een doffe blik in de ogen wegens gebrek van sociale contacten. Maar het moet. Want het virus, dat we "samen" onder controle gaan krijgen. Zeiden we daar trouwens "Heel Nederland" en "samen"? Sorry, dat klopt niet. Bij de asielindustrie is het business as usual. De aso's van de IND (VVD) en COA (D66) trekken zich geen ene reet aan van de coronamaatregelen, en pompen het land wekelijks en als vanouds vol met nieuwkomiërs waarvoor geen plek is, en ook geen woning.

Terwijl u "thuis blijft" importeert de VVD hordes feestvierende massa's. Terwijl u maar met "2 mensen" over straat mag, rijdt de VVD bussen vol naar Ter Apel. Terwijl u Oma en Opa al acht maanden niet gezien heeft, herenigt Bente Becker complete families in AZC's.

Wat doet u nog binnen? Ga feesten. Ga drinken. Doe desnoods de polonaise. Heb toch gewoon schijt. Net als de VVD.