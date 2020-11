Bovenstaande trailer is van 7 Wrekers (IMDb), een film over een groep verzetsleden die een belangrijke missie krijgen om de geallieerde opmars te ondersteunen. "De missie gaat echter verschrikkelijk mis en terwijl de verzetsstrijders zich hergroeperen op hun onderduikadres beginnen ze te vermoeden dat er een verrader in hun midden is", in de mail. Het meest intrigerende: de film is gemaakt op een budget van tulpenbollen, een zakje piepers, wat voedselbonnen en een paar houten banden met een totaalwaarde van 3.500 euro. Waarvan nul euro subsidie en dat is de Nederlandse cinema nog nóóit gelukt. Voor dat wisselgeld is 80 minuten speelfilm gemaakt waarvan de landelijke release in april gepland stond. MAAR JA. Toen kwam de allesvernietigende invasie van het Chinese Virus. Daarom zaten ze bij ons in de mail. Want je wil toch aandacht voor inspanningen die iedereen belangeloos heeft verricht. Doorn Eden Producties heeft de titel in Amazon Prime gekregen en mailt ons: "Het zou super zijn als jullie een beetje aandacht aan de film zouden kunnen besteden zodat nog meer mensen de kans krijgen om hem te zien." Ja joh, prima. Werken wij ook een keertje belangeloos ergens aan mee. De hele film is hierrr te bekijken (na het aanmaken van een gratis proefabonnement).