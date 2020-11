Hetzelfde als een trump en biden dus. Coronatrump naar westnijlvirus biden en zijn kameela. Alle 3 levensgevaarlijk maar t westnijlvirus is gluiperiger. Die slaat onverwachts toe en kan je je niet tegen verweren of je moet die enge mug doodslaan voor ie je prikken kan.

Dat hele amerika ja sorry dat ik daar weer over begin in dit topic,,maar trump hadden ze beter nog 4 jaar kunnen laten zitten,en over 4 jaar een president vanaf een jaar of 45 tot ongeveer 60 kiezen. Die linkse garde ook hier in nederland die nu zo blij zijn dat biden tot nu tot gekozen is,,die beseffen niet dat ook dit juist tegen hun verkiezingen gaat werken. Vanuit amerika gaat de hele wereld zien hoe fout de keuze biden en zijn kameela zijn.. Ik hoop voor ze dat trump alsnog zijn winstzege op kan eisen met de bewijzen die hij blijkbaar heeft.

Die man is al die 4 jaar als president als achterlijk versleten en door media continu belachelijk gemaakt maar hij hield stand. Hij staat voor het land zelf en amerikaanse soldaten hoefden niet meer in andere landen de vrede te bewaren want er was meer vrede door trump in t middenoosten. Het gaat de komende tijden knallen vanuit en door amerika. Blm zal zich nu veel grootser voelen dan normaal en ach ik hou er maar over op.. Enigste is nog mark my words for t short future to come .