Daar gaan we. Het RIVM is niet in paniek over het Westnijlvirus dat is opgedoken bij een grasmus in de regio Utrecht. "Wanneer mensen besmet raken, worden zij meestal niet ziek. Zo'n 80 procent krijgt helemaal geen klachten, 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten." Ja ja. Pleepapier daar. Mondkapjes hier. Wij zijn even een grasmusluchtbuksjachtvergunning scoren.