Er wordt zó massaal gefraudeerd bij de Amerikaanse verkiezingen, dat het me niet eens meer zou verbazen als ze het over moeten doen.

Dit is zo fucking fishy dat het in een bananenrepubliek niet zou misstaan.

Van voter registration tot en met het buiten de deur houden van waarnemers (die zelfs volgens de grondwet toegelaten moeten worden), van voter surpression door corrupte pollsters tot MSM die censureren en manipuleren...

Er zit echt waanzinnig veel geld achter om te zorgen dat Trump niet wint.

Ik blijf erbij: in feite heeft hij de verkiezingen gewonnen. In al die jaren heb ik nog nooit zoiets gezien: niet het niveau van fraude maar zeker ook niet de bereidheid van kiezers om in dit geval Trump te blijven steunen; er zijn overal demonstraties van republikeinen die het niet pikken.

En all of a sudden worden er geen staten meer ge-called. Biden blijft op 264 staan.

Interessant wordt ook de rol van het electoral college, dat feitelijk en masse hun stem aan Trump zouden moeten geven: het is kristalhelder dat Biden cognitief niet capabel is om het land te leiden. En dát is nou precies de rol van de electors.

Spooky shit, people! Dit is nog lang geen gelopen race. Echt niet.