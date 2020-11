Mensen die serieus nog steeds geloven dat 1,5 meter afstand houden werkt in binnenruimtes neem ik al een tijdje niet meer serieus, want aerosolen houden zich namelijk niet aan deze regel. (Succes met je spatschermpje!) Mensen die beweren dat in buitenruimtes 1,5 afstand houden nodig is ook niet, omdat een gemiddeld mens in een kort tijdsbestek ongeveer 500 corona bacillen binnen moet krijgen om een kans te lopen daadwerkelijk geïnfecteerd te raken. Beperk daarom niet zozeer de aantallen maar eerder de tijd dat mensen bij elkaar zijn. Laat mensen lekker buiten hun familie ontvangen, met groepjes van maximaal zes moet dat geen probleem zijn. In de achtertuin. Het park. Whatever! (Koop een goeie winterjas!) En zorg er bijvoorbeeld voor dat mensen het zo kort mogelijk houden wanneer zij boodschappen doen of winkelen, en dat er een dag of twee tussen zit voordat mensen zich weer in zo'n ruimte begeven. Op die manier is de kans dat je in een kort tijdsbestek genoeg bacillen binnen krijgt om geïnfecteerd te raken veel kleiner dan wanneer je acht tot tien uur per dag met weet-ik-veel hoeveel collega's, gasten of klasgenoten in slecht geventileerde binnenruimtes verblijft. Maar ja, allemaal naar Jaap luisteren, want Jaap baseerd zich voornamelijk op een boekje uit negentien-fucking-vijftig, en dat klinkt dus best wel ernstig. Let vooral niet op mij, want ik ben vast zo'n wappie die de hele dag over 5G loopt te raaskallen. (Met je spatschermpje!)

*mind-control uitschakelen doet*