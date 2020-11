Misschien is het tijd om te voorkomen dat je wordt geslagen, gesuckerpunched. De aanval is de beste verdediging.

Wedden dat de verkeersregelaar achteraf gezien wel zo’n gevoel had dat het ‘foute boel’ was met de inzittenden.

Vooroordelen en intuïtie/onderbuik gevoel zijn 2 verschillende dingen.

Ze werken wel in elkaars verlengde maar de bronnen zijn anders. Het eerste is rationeel, gebasseerd op kennis en ervaring het tweede is de informatie die je uit het moment, de interactie haalt. Er klopt iets niet mn nekharen gingen rechtop staan. Dat gevoel.

Wapenstokken, pepperspray, leren geweld te gebruiken, het is nodig lijkt me. Dat is kennelijk de manier hoe er steeds vaker gecommuniceerd wordt. De sterkste krijgt wat ie wil.