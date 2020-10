Halloween loopt vanavond naadloos over in een morbide verkiezing tussen de oudste kandidaten ooit.

Donald Trump beloofde per 3 november een vaccin, er kwam een derde golf. De VS, EU en Nederland scoren qua economische schade en slachtoffers zielig ten opzichte van dichter bevolkt Japan & Zuid-Korea. Er is geen vals dilemma tussen een lockdown en een kerkhof. Elke paar jaar komt er een nieuw virus, dat moeten westerlingen net zoals Aziaten met goedkope, basale hygiëne oplossen.

De Amerikaanse kiezer rekent hard af met dit falende crisismanagement. Covid-19 maakte meer slachtoffers dan Korea, Vietnam, Koeweit, Irak, Afghanistan en ander terreur samen. Halloween loopt vanavond naadloos over in een morbide verkiezing tussen de oudste kandidaten ooit. Nog ietsje ouder en ze kunnen de winnaar opgraven, opzetten en installeren als president.

Het zijn ook smerige verkiezingen. Swingstate Texas heeft dankzij Trump-vertrouweling & gouverneur Greg Abbott nog maar 1 inleverplek voor briefstemmen per county, Harris County had er 11 op 5 miljoen inwoners. Swingstate Pennsylvania gaat naar verwachting 100.000 briefstemmen weggooien, omdat het ingevulde stembiljet niet in een blanco envelop in de grote retourenvelop zit.

US Postal Service Inspector General las een rapport van 39 pagina's voor over de destructie en corruptie van Trump & zijn stroman Louis DeJoy binnen de US Postal Service. (PDF) Middenin een pandemie en verkiezing wordt de postbezorging ontmanteld om de kansen tijdens een verkiezing ietsje te vergroten. Wie op zo'n manier nadenkt, verwacht je in Noord-Korea of in Cambodja.

Stembiljetten die dankzij deze farce na 3 november 20:00 uur binnenkomen, worden apart gehouden, voor het geval ze van de rechter niet geteld mogen worden. Allemaal bovenop de standaard-methodes zoals illegaal opschonen van kiesregisters, gerrymandering of zwarte kiezers opbellen dat ze bezoek krijgen van incassobureau's als ze zich als kiezer registeren.

The land of the free, dat regelmatig oorlogen start om democratie als een missionaris te brengen, grossiert in het onderdrukken van stemmen. Elke spelregel binnen het kiesproces wordt gewogen wie voordeel heeft. Het principe dat elke stem telt, de wens van de kiezer centraal stellen, wordt vergeten, louter de uitkomst telt. Dat is respectloos naar veteranen die voor onze vrijheden hebben gevochten.

De kansen van Trump zijn in september & oktober gedaald van 32% naar 10% op FiveThirtyEight. Nu is de gordijnbonus lastig te schatten, Trump won in 2016 vanaf 28,6% kans. Op zich geen wonder, als je een dobbelsteen gooit, kan die de eerste worp ook op 5 of 6 landen. Of deze onderzoekers te laag inschatten kan je hele studies aan besteden, het verschil per week is minder model afhankelijk.

De aanloop naar de verkiezingen van 2016 was veel beweeglijker. Na de conventies stond Trump in 2016 voor op Hillary, die voorspong stortte binnen een week in, na acht weken campagne stond Trump bijna gelijk, drie debatten gaven haar nieuwe lucht. De twee weken voor de verkiezingen maakte Trump een imposante inhaalslag, mede dankzij zeer gerichte reclame via Facebook.

Dat wordt dit keer lastiger, sociale media zijn veel actiever in het censureren van berichten en advertenties. Trump trekt TV-advertenties terug maar blijft deze laatste week betalen op Facebook. Biden geeft drie keer zo veel uit als Trump, die probeert een presidentschap te kopen. Visie, feiten en kiezers blijven verloren achter, terwijl het grote geld & technologie regeert.

Normaal is er toezicht op dat geld. Dit jaar niet. Normaal is er toezicht of een politicus zijn ambt, ambtenaren of overheidsmiddelen misbruikt tijdens de campagne. 400 klachten bleven liggen want de federale kiescommissie heeft te weinig leden. Trump hield onder andere een bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis. Dat was ruim 244 jaar ondenkbaar. Trump negeert de Hatch-kieswet.

Hopelijk wordt de uitslag van de verkiezingen geaccepteerd. Facebook neemt het eerste voorschotje, en blokkeert alle politieke advertenties zodra de stembus dichtgaat. Een informatieve TED-talk legt duidelijk uit hoe belangrijk het is dat de verliezende kandidaat dat toegeeft, om de orde te bewaren. Zelfs daar is openlijke twijfel over. Zo ver is de Amerikaanse democratie al gezonken.

Deze keuze tussen twee stervende stervelingen showt een stervend systeem.