Deze keer gegarandeerd niets over de burgemeester van Amsterdam. Niet dat het beter gaat in de hoofdstad, maar gewoon toevallig. Eigenlijk waren we alleen een beetje met het geluid aan het spelen, toen er zich een gesprek ontvouwde, dat we u niet willen onthouden. Al was het maar omdat we het al gemaakt hebben, dus niet posten is zonde. Het gaat natuurlijk over stemfraude, Hunter Biden, Joe Biden, Donald Trump en Hillary Clinton. Hier is Lullen over Nieuws, met Brante & Immink, in week 43 en een half. En die Erdocartoon staat na de breek. Geïnspireerd geraakt? Stuur vooral je eigen creaties naar redactie@geenstijl.nl, maken we er een mooie tentoonstelling van.

Ongezien de tiefus voor deze regressieve vrijheidshaters:

Maar koester dit soort Nederturken:

Ja geen idee maar het ziet er vet gemaakt uit