: ja sorry, ben bezig met processen en heb het model van Deming nog scherp. Ik blijf van mening dat je perceptie te verstard is. In mijn optiek is Trump het beste wat Amerika heeft kunnen overkomen in een tijd dat het marxisme erin is geslepen. Dit heeft zich al zo gemanifesteerd dat zelfs de democraten en eng links machtsblok proberen te vormen. Kijk maar naar de inkomens. De hogere inkomens waren voorheen gelegen in de oliestaten. Dit is nu verschoven naar Washington DC. Rara hoe kan dat? Joe Biden is goed voor 100 miljoen. Bernie Sanders voor 12 miljoen. Nancy Pelosi is eveneens multimiljonair met haar koelkast van 12.000. In mijn optiek is er nu iemand van buitenaf tussen gekomen die met de knuppel door het hoenderhok gooit. En dat is maar goed ook.

Hoe heeft dat kunnen gebeuren, denk je? Amerikanen zijn een moreel volk. Zet die bril die je nu op hebt eens af en denk eens uit je bubbel. Toen Trey Gowdy Hillary Clinton aan de tand voelde tijdens de Benghazi hoorzittingen wisten de Amerikanen allang: dit deugt niet. En nu wordt steeds duidelijker hoe erg de democraten de boel hebben verknald. Je ziet de ziekte als een etterpuist manifesteren. Derde semester abortus. ICE vergelijken met concentratiekampen. Racisme introduceren. Pelosi stond notabene met haar grote smoel in Chinatown mensen op te roepen te komen en niet bang te zijn voor Covid.

Ik volg dit al jaren en ik zie allang waarom veel Nederlanders zo'n oppervlakkige mening ventileren. De diepgang van morele betrokkenheid wordt niet goed uitgelegd. En dat is dom, want je doet niets meer dan wat de bijbel voorspelt dat je doet. Maar ja, dat is geen bron voor je. You're missing out.