Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft in de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld, blijkt uit onderzoek van NU punt nl. Het ministerie is daarom overgestapt op een nieuwe bron voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gevolg is dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames woensdag in één klap ruim is verdubbeld ten opzichte van dinsdag.

Het gemiddelde aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen, is hierdoor binnen een dag opgelopen van 57 naar 134,3. En dat terwijl de signaalwaarde, die als een alarmbel functioneert, 40 is. Deze signaalwaarde is een van de belangrijkste indicatoren voor het kabinet om het risiconiveau van de corona-uitbraak in te schatten.

Die ziekenhuisopnames werden gebruikt om de reproductiefactor uit te rekenen, die werd dus ook te laag ingeschat. Daarom hebben Mark & Hugo dit niet tijdig aan zien komen, daarom hebben we een tweede golf en nu weer een tweede shutdown. Lekker gewerkt! Jan met de korte achternaam kan de corona en een faillissement krijgen.