Achja.. al die mensen die hier wel begrip voor hebben, want oh, ze zijn jong en wat moeten ze anders, hè..... en ze hebben er zelf tóch geen last van.... nou, weet je... iedereen gaat het straks vanzelf wel merken als de reguliere zorg voor 90% of meer afgeschaald is wegens geen capaciteit meer in de zorginstellingen ivm een tsunami aan covid-patienten aldaar.

Misschien een idee om die reguliere zorg nu al, gewoon preventief, voor 90% af te schalen, zodat het de maatschappij alvast voelt wat de gevolgen zijn.

En dan zoek je het dus maar even zelf uit met je gebroken armpje of beentje of je hartje en niertje.