De digitale voetbalkantine is GEOPEND! Lekker op je eigen bank op je eigen scherm met je eigen chipsresten aan je eigen vette klauwen kijken naar Ajax (de kampioen van Nederland) tegen Liverpool (de kampioen van Engeland). Het beter weten dan Erik ten Hag, een als voetbaltrainer vermomde Hans Kazàn: Ten Hag is immers erg goed in het goochelen met de opstelling. En waarom staat Tadic eigenlijk niet meer in de spits? Bij Liverpool doet ónze captain Virgil van Dijk, wiens been werd geamputeerd door hobbychirurg Jordan Pickford, niet mee. Wedstrijd tussen Ajax en Liverpool wordt gespeeld in het kader van de Champions League, dus er staat serieuze knaken op het spel. LIVE op SBS John of hier abootje nemen. Hup Ajax!

UPDATE 34" - Ajax is beter en dus denkt Tagliafico: laat ik 'm voor de spanning maar in eigen goal jagen. 0-1 Liverpool.

Opstelling

