De monarchie is een achterhaalde staatsvorm; vindt dat ik het recht moet hebben een staatshoofd te kiezen en niet iemand die door erfopvolging het staatshoofd wordt. Los van het feit of de beste man al dan niet capabel is; het is niet democratisch. Het feit dat Maxima de titel Koningin moest krijgen is ook al niet uit te leggen. Over de kosten van de monarchie wil ik het niet eens hebben.

Wel is het vreemd dat een student waarvan de ouders een gewoon inkomen hebben toch een studieschuld moet aangaan om de studie af te ronden.

Mej. Amalia van Amsberg krijgt, wanneer ze straks 18 jaar wordt, € 1.600.000,--

€1.600.000,-- / 365 = € 4383.56 per dag. De fam. van Amsberg is vrijgesteld van het betalen van belasting.

Mijn zoon is afgestudeerd,; heeft een goed inkomen ( Arts ). Wel heeft hij een studieschuld van €24.000,--

Is het uit te leggen dat Amalia straks een wel zeer riante uitkering krijgt terwijl het merendeel van haar studiegenoten een schuld moet aangaan.

Nog 2 dingen: i.v.m de broodnodige diversiteit mag verwacht worden dat de dames van Amsberg in Afrika op zoek gaan naar de ideale echtgenoot; uiteraard van koninklijke bloede. Eveneens bevreemdt het mij dat men moeiteloos universitaire studies kan volgen terwijl een beperkt aanbod van genen toch meestal tot inteelt leidt.

Weg met de monarchie!

