: Die Zweden zijn van zichzelf al vrij sociaal gedistanced (of zoiets) Het zit in de Zweedse cultuur om wat afstand van elkaar te houden. Als ik het goed begrijp van een ge-emigreerde oudcollega knuffelt men daar alleen als je de ander heel goed kent.

businessculture.org/northern-europe/s... zegt hierover:

Swedes keep their body language and hand gestures to a minimum, rather than relying on non-verbal forms of communication. They prefer to maintain some personal space in their interactions so be sure to leave enough distance between you and the person you’re talking to.