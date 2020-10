Laten we maar blij zijn dat de domme coronaregels wederom zo onnadenkend en ondoordacht zijn opgesteld dat ze een dag later al weer redeloos uiteenvallen op de echte wetten: het gebruik van strikt genomen illegale softdrugs is niet te verbieden volgens het gedoogbeleid van diezelfde drugs. Het volstrekt legale verdovingsmiddel alcohol is echter wél aan verkoopbanden gelegd en dat is ook niet te handhaven, dus wil de radeloze burgemeester Halsema (bekend van helemaal nooit iets handhaven en daar achteraf over liegen) dolgraag dat Amsterdammers hun buren aangeven als ze onderdak bieden aan mensen die zich in de geneugten van hun boekenkast koelkast willen onderduiken onderdompelen. Moeten we nou echt de Godwin gaan maken? Zucht. Okee. Opstellen in rotten van zes bij de Hollandse Schouwburg. Eigen bier meebrengen om je te kunnen identificeren. Het Stamcafé staat op een strikt geheime plek vanavond en we gaan er heen met tram 8, om aan onze groepsimmuniteit te werken.