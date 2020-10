Uit inmiddels 15 internationale onderzoeken blijkt dat vitamine D deficiëntie een grote rol speelt bij besmettelijkheid, ernst en mortaliteit van Covid-19. Dat is ook logisch, want vitamine D is essentieel voor een goede werking van je immuunsysteem. De mensen die disproportioneel worden getroffen door Covid-19 bevestigen dat beeld: verpleeghuisbewoners, ouderen, mensen met overgewicht en mensen van niet-westerse afkomst zijn ook de groepen waar relatief vaker en relatief ernstiger vitamine D deficiëntie voorkomt.

Vitamine D-deficiëntie is heel gemakkelijk op te lossen. Door regelmatig in de zon te gaan zitten. In de herfst en winter heeft dat in Nederland echter geen zin. Dan is de zonkracht niet sterk genoeg. Alternatief is vitamine D-druppels. Spotgoedkoop, letterlijk gemaakt van schapewolvet. Als je echt zou willen heb je binnen een maand het vitamine D-niveau van alle risicogroepen in heel Nederland tot een goed niveau opgekrikt.

Toch doen we dit uiteraard niet. We helpen liever de hele horecasector en de rest van de economie om zeep dan dat we naar de oorzaak kijken waarom sommige mensen nauwelijks ziek worden van Covid-19 en anderen heel erg.

Het heeft ook twee eeuwen en twee miljoen doden geduurd voordat men eindelijk accepteerde dat scheurbuik werd veroorzaakt door een vitaminetekort.