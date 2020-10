Stom wielernieuws is stom. Steven Kruijswijk, die dit jaar misschien wel de Giro ging winnen die hij in 2016 niet won, stapt uit de koers. Hij is positief getest. Nu gebeurt dat wel vaker bij wielrenners, maar dit keer is het op corona. "De kopman van Team Jumbo-Visma heeft geen klachten of symptomen en was strijdlustig om deze Giro d’Italia te winnen. Hij ontving het nieuws van zijn positieve test deze ochtend. De overige renners en stafleden van Team Jumbo-Visma testten twee keer negatief en mogen de Giro d’Italia vervolgen." Er schijnt nog een Sunweb-renner positief te zijn, en als dat Wilco Kelderman is dan is het karretje van de Nederlandse klassementsaspiraties in één klap in de poep gereden door C. Orona.

UPDATE: Hele Jumboploeg eruit.



UPDATE - Kelderman safe (voorlopig)

Zo. Hele Mitchelton-SCOTT ploeg pleite