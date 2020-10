En dan schakelen we nu over naar Italië, alwaar de winnaar van de wielerronde bovenstaande trofee (de linker) in de wacht sleept. Tijd voor de Giro, stiekem een stuk leuker en spectaculairder dan de Stokbrodenronde, en als de regen toch op de pannen klettert terwijl u 'thuiswerkt' kunt u net zo goed de televisie inschakelen (Eurosport) voor wat kijkvermaak. Fietsen op een vulkaan, bestemming Etna, 18,8 kilometer omhoog met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%, met onze landgenoten Steven Kruijswijk (#171) en Wilco Kelderman (#181) als kansrijke knakkers. Winnen gaan ze natuurlijk niet doen: de zege gaat naar Simon Yates of Geraint Thomas. Fietsers nemen nu een aanloopje, kunt u boodschappen doen voor de Kooktip van de Dag (na de klik). Hoort ook allemaal bij wielrennen enzo!

UPDATE: Zeiden we Geraint Thomas? De Britse topfavoriet ging op z'n plaat en moet eraf. Waar we Geraint Thomas zeiden bedoelen we Vincenzo Nibali stop de tijd.

UPDATE: Onze vriend Yates er ook af, waar we Yates zeiden bedoelen we, euh, Fuglsang stop de tijd.

UPDATE: Lekker ritje hoor! Drie niet boeiende knapen eindigen 1, 2 en 3. Kelderman (4e) is de beste van de favorieten voor de eindzege. Pakt circa 10 seconden op de rest. Lekker Willie!

