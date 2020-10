:

Dit is een heel goed bericht, maar de gedachte dat wij in de beste van alle mogelijke werelden leven, die is onjuist. Die is niet waar. De balans is niet "goed" of "juist." De balans heeft een bepaalde mate van stabiliteit en daar is alles mee gezegd. Daar zit geen moreel oordeel of ethisch feit aan vast.

Wij zijn echter mensen. Wij kunnen met de natuur doen wat we ermee doen willen. Wij hoeven niet te accepteren dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Het is er voor ons en wij kunnen er vrijelijk over beschikken.