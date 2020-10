Ja luister, je zal maar werken bij het "Centrum Infectieziektebestrijding", of bij "De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding", of bij "Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten", of bij "Het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance", of bij "Het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie", of bij "Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins".

Dit zijn allemaal afdelingen van het RIVM, I kid you not. Daar zitten dus tientallen hoogopgeleiden, al decennia lang te bedenken wat te doen in geval van een epidemie / pandemie.

En dan GEEN draaiboeken klaar, GEEN procedures, GEEN noodvoorraden. NIKS.

Zoals de Amerikanen zo mooi zeggen: YOU HAD ONE JOB! ONE!