Vraag me af wanneer de schapen genoeg hebben van deze hele BS.

Het ging toch om de Ic’s ( U weet wel waarvan Rutte er 1\3 heeft wegbezuinigd ) te ontzien na de voorspellingen van Ferguson in de UK met zijn miljoenen doden in de USA en honderdduizenden slachtoffers die er zouden vallen in de UK.

Daar kwam hij later op terug toen er niet meer doden waren de normale griep.

Dus de eerste paar weken kon je de wat extremere maatregelen nog begrijpen.

Maar we zijn nu al meer dan een half jaar verder en de overheid en MSM houden maar niet op met deze BS.

DE WHO zegt nu zelfs dat het aantal doden 0.13% bedraagt dat is nog minder dan de griep.

En nu tellen ze niet eens meer zieken, maar besmettingen.

U weet wel besmettingen waarvan 98% zo goed als niets merkt en de resterende 2% zeer goed met HCQ kan worden behandeld.

Dan wordt er ook nog getest met de PCR test waarvan de maker zelfs zegt deze niet te gebruiken waarvoor het nu toch wordt gebruikt.

Staat zelfs in de bijsluiter van de test, maar schijt aan zo kunnen we de cijfers lekker omhoog krikken en mensen lekker bang maken via de MSM zodat ze met de dag meer vrijheden in gaan leveren.

Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven.

Adolf Hitler