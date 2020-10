Eerst even de administratie: natuurlijk zijn de bezoekers van een bruiloft in Beckum Palace in Hengelo waar ten minste 30 mensen met corona zijn besmet die weigerden mee te werken aan het bron- en contactonderzoek en logen tegen de GGD gore aso's. En natuurlijk is de krant Tubantia een laffe wegkijkkrant door niet te benoemen dat bezoekers van Beckum Palace getuige de inrichting van de evenementlocatie voornamelijk uit de epidemiologische categorie der "migrantengemeenschappen" komen.

Maar waar wij het in dit topic echt even over willen hebben is de hierna volgende opmerking van burgemeester Sander Schelberg (vvd) van Hengelo, tevens voorzitter van het crisisteam van de Veiligheidsregio. Die namelijk pas echt eng: "Vanwege het grote aantal besmettingen in Beckum kan het volgens Schelberg niet anders dan dat binnen, bij het feest, de regels met voeten zijn getreden." Dat is niet alleen een extreem domme, maar ook een extreem gevaarlijk uitspraak. Als we na acht maanden omgang met het virus iets begrijpen, dan is het wel dat het virus zich echt niets aantrekt van regels, die uit de aard van de zaak nu eenmaal intern tegenstrijdig zijn en bovendien van land tot land en van periode tot periode verschillen.

Ja: als je je aan de regels houdt, is de kans dat je ander besmet kleiner dan als je dat niet doet. Maar nee: als je je niet aan de regels houdt betekent dat niet automatisch dat je wordt besmet en als je dat wel doet ben je ook niet automatisch immuun voor het virus. Coronabesmettingen zijn nu eenmaal een stochastisch proces. En een burgemeester, en zeker een die voorzitter is van het crisisteam van de niet democratisch gecontroleerde Veiligheidsregio, die die werkelijkheid negeert, is een burgemeester die de poort open zet voor een politiestaat. Een politiestaat waarin een coronabesmetting het bewijs is van schuld. Een politiestaat waarin burgers zich niet meer laten testen, omdat burgemeester Sander Schelberg om het hoekje in zijn beschermende kleding klaarstaat om je bij een positieve uitslag in de boeien te slaan. En het ergste is: u kunt burgemeester Sander Schelberg niet wegstemmen. Leuk hoor, zo'n """democratie""".

Update: Hengelo +32