"Nederlands geld voor voormalig gezicht van terroristische organisatie." We worden liggend in de kattenbak van onze gloednieuwe Hilux weer op een geraffineerde wijze het weekend in gebatacland. Nederland (wij, u, jij, hij, zij) heeft de afgelopen jaren TWEE MILJOEN EURO overgemaakt naar een """"vredesorganisatie"""" die de """"voormalige"""" radicaal-islamitische engnek Labib al-Nahhas, woordvoerder en 'buitenlandchef' van de islamitische klaverjasvereniging Ahrar al-Sham, inhuurt. "Uit de documenten blijkt dat Buitenlandse Zaken in de periode 2018-2021 meer dan twee miljoen euro subsidie heeft toegekend aan het European Institute of Peace (EIP) - een non-profit organisatie in Brussel - voor het project ERV (Empowering Refugee and Internally Displaced Persons Voices). Een groot deel van dit geld gaat naar een burgerrechtenbeweging met de naam SACD (Syrian Association for Citizen’s Dignity) waarvan Labib al Nahhas de programmadirecteur is. Naast de subsidie die Nahhas ontvangt voor zijn project krijgt hij ook een vergoeding van 700 euro per dag, gemiddeld meer dan 10 dagen per maand per maand, als senior adviseur van EIP." Nu is het sowieso al debiel om miljoenen in een bodemloze put te pleuren maar dat úw geld, óns geld alsook het geld van alle D66-stemmers in Nederland naar een terrorbaard gaat is wel vrij verrot. "Iemand werd in de gevangenis gegooid omdat hij een grap had gemaakt over profeet Mohammed. Vrouwen die werden verdacht van prostitutie werden publiekelijk geëxecuteerd", aldus Ugur Ungor van het Nederlandse oorlogsinstituut over Ahrar al-Sham.

Ergo. U kunt in Syrië de gruwelijkste grappen uithalen, homo's van het gebouw smijten en christenen op het hek spietsen, en als je kalifaatbubbel is geknapt zeg je gewoon dat je iets met vrede en veiligheid doet en dan staat Nederland met de bek vooraan om de boel te subsidiesponsoren. Volgens het ministerie is Nahhas namelijk een soort slachtoffer: "Labib Al Nahhas is in november 2016 weggegaan bij Ahrar al-Sham en zet zich sinds 2017 in voor vreedzame oplossingen in Syrië, met name de bevordering van veilige terugkeer van ontheemden en vluchtelingen." Zoveel toverwoorden in één zin, daar is geen subsidiecommissie tegen opgewassen! Als u straks weer krom mag liggen voor een belastingboer, weet dan dat een Syrische haatnek heel veel plezier heeft van uw geld. Het hele verhaal leest u HIERRR.