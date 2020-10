Zucht. Ouderwetse OPHEF op de sociaalmediaas over het (kennelijk, red.) vermaarde Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, dat geen subsidie meer zou krijgen omdat het niet divers genoeg is. Wilden we gisteren lekker laten gaan wegens oud en de schurende hypocrisie van mensen die nog liever rectaal bezoek krijgen van een gebroken glazen flessenhals dan dat ze een halfuurtje moeten stilzitten bij een barokconcert die zich opeens gekwetst voelen door een advies van een commissie waar ze nog nooit van hebben gehoord. Maar ja, nu de anonieme Maandag Morgen Ophef Stagiair van de Telebelg een volstrekt incompleet artikel aan het relletje heeft gewijd, doen wij van de GeenStijl wel weer het vervelende werk en zetten we de feiten op een rijtje. Complete Anatomie van een Ophef (kunnen we hier subsidie voor krijgen? red.) na de breek.

Hoe het zit

In juni van dit jaar maakte de Raad voor de Cultuur de adviezen voor langjarige subsidies voor de zogenoemde 'Basisinfrastructuur 2021-204' bekend. Het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir had om een half miljoen gevraagd, maar kreeg niks (pdf). In het advies wijst de Raad voor de Cultuur dat het ABOC wel heel erg afhankelijk is van artistiek leider Ton Koopman (ja duh), noemt nog een paar ander organisatorische gebreken en klaagt over "het gebrek aan zelfreflectie in het toepassen van de Code Diversiteit en Inclusie bij het ABO&C". Het mislopen van de subsidie door het ABOC sneeuwde onder in andere ophef over dat bijna alle subsidie naar gezelschappen in de Randstad, die niet het Amsterdam Baroque Orechstra & Choir zijn, ging. Overigens kreeg het ABOC ook in de periode van 2017-2020 géén subsidie vanuit de 'Basisinfrastructuur'.

In augustus maakte het Amsterdams Fonds voor de Kunsten zijn langjarige toekenningen bekend. Ook nu kreeg het ABOC niks, ook nu allerlei verschillende niet-artistieke verwijten en ook nu weer gezeur over het naleven van de Code Diversiteit en Inclusie. Ook nu geen ophef, omdat iedereen al druk was met ophef over het museum Ons' Lieve Heer op Solder. Ook in de periode tussen 2017 en 2020 kreeg het ABOC geen subsidie van het AFK.

OPHEF!!!

Op zichzelf sneu genoeg natuurlijk, twee van die commissies die met exact dezelfde kulargumenten een internationaal vermaarde topkunstenaar afschrijven omdat er nog geen internationaal vermaarde opvolger klaarstaat en klagen dat er te weinig diversities op de barokfluitjes blazen. Aan de andere kant vragen wij ons altijd af waarom laagopgeleiden, die minder geld hebben, vaker ziek zijn, eerder doodgaan en sowieso een kutter leven leiden dan hoogopgeleiden, belasting zouden moeten betalen om de linkse hobby's van een stel rijke boomers te betalen. Maar dat zal wel weer dom & plat van ons zijn.

En nu de vraag: waarom is er in 's hemelsnaam in oktober ophef over adviezen uit juni en augustus?

Welnu. De ophef begon met een citaat uit een interview met dirigent Ton Koopman in een interview in de Volkskrant van 30 september over het mislopen van een subsidie door een negatief advies van de (let op) Raad voor de Cultuur. Dit citaat werd een week later door verwoed & verward twitteraar Gerard1945X opgepikt (vermoedelijk na een uitgeknipt citaat van Telejourno Mike Muller). Als onderbouwing voor zijn woede over het advies van de Raad voor de Cultuur verwees Gerard1945X vervolgens naar de beoordeling door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, dat citaatje werd opgepikt door ex-uitgever van de Groene Amsterdammer Teun Gaultier, Sywert en Wierd zongen mee in het koor en voor we het wisten zaten onze linktips vol met allemaal oprechte fans van barokmuziek.

Het fijne is dus: u hoeft helemaal niet te kiezen tussen de Raad voor de Cultuur of het Amsterdams Fonds voor de Kunsten op wie u boos moet zijn. Het mag gewoon allebei! Hoe halen jullie het in jullie hoofd om in 2020 exact hetzelfde besluit te nemen als in 2016, maar dan met deels andere argumenten! Stop deze gekte!