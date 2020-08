Ik zie in de panelen nogal wat reaguurders die deze waanzin wijten aan Sylvana Simons. Maar zo is het niet. Deze waanzin is blank. Het is niet voor niets dat Groenlinks vol blanken zit. Het is niet voor niets dat juist in Portland, een van de blankste steden van de VS, de BLM-protesten nu de 69e nacht ingaan.

De westerse beschaving gaat kapot aan het white saviour syndrome. The White Man's Burden. Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. De BLM-oprichters noemden zichzelf: trained marxists. De vraag is: Trained by whom? Ik weet het antwoord wel.