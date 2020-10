Nieuwste Nieuws: Trump wist al 3 dagen dat ie Covid heeft. Of 2?

Hieronder de betting odds van Feynman, maar eerst nog even een update over The President‘s Health Situation. Vanavond is in een persco van zijn artsen gebleken dat Trump al dagenlang wist dat hij corona-symptomen had, maar dat hij die trachtte te verbergen en mensen bleef zien en evenementen bleef bezoeken: hij wordt echter al sinds donderdag behandeld. Toen het virus communicatiedame Hope Hicks velde en Trump zelf ook symptomen ging vertonen, kwam het alsnog uit. Ná de persco verscheen een statement dat overal een dag vanaf gehaald moet worden.

Na de breek de persco van zijn artsen, die opgewekt zijn, maar in NYT staat op basis van bronnen ook een ander verhaal (en ja, je mag zelf weten wat je wilt geloven): Shortly after the upbeat briefing by the doctors, a person familiar with the president’s health gave a more sober assessment to reporters at Walter Reed on the condition of anonymity. “The president’s vitals over the last 24 hours were very concerning and the next 48 hours will be critical in terms of his care,” this person said. “We’re still not on a clear path to a full recovery.” Trump zelf twittert er al weer lustig op los. Zie onderaan. Maar na de breek, eerst de Feynman van deze week:

Feynman en/of Feiten - The Trump has fallen

Trump valt met zijn overgewicht, leeftijd en uitputting door zware baan en campagne in meerdere risicocategorieën. Hij kreeg geen bleek of HCQ, maar een preparaat met experimentele antilichamen. Net zoals Boris Johnson is hij uit “voorzorg” naar het ziekenhuis gebracht. Dan zijn de vooruitzichten suboptimaal, want in de bunkers onder het Witte Huis zit ook al een mini ziekenhuis verstopt.

De jongere, joviale & vitale Boris Johnson is na zijn bezoekje aan de IC nog steeds niet volledig hersteld. Dat is een algemener beeld. Tijdens alle hectiek tijdens de eerste golf ging alle focus dankzij scherpe triage naar overleven. Dan krijg je een probleem wat je vaker ziet in de zorg, de aandacht naar de kwaliteit van leven, oorzaken of volledige revalidatie verslapt.

Maanden later worden de lange termijneffecten pas zichtbaar. Hersenschade, longschade en hartschade. Niet alleen bij ouderen & zieken, maar ook bij u & ik. Daarom moeten we niet alleen kijken naar oversterfte, maar ook naar blijvende gezondheidsschade en uitblijvend herstel. Als zelfs staatshoofden ziek worden & niet herstellen, hoeven wij niet met een verzekeringspasje te zwaaien.

De timing van de besmetting bij Trump is voer voor complottheorieën. Biden ging tijdens het presidentiële debat niet als een seniele bejaarde onderuit, tot frustratie van Republikeinen en totale extatische opluchting van Democraten. Beide politieke partijen hebben twee dingen gemeen: geen blind vertrouwen in de eigen kandidaat en haat tegen de andere kandidaat, geen gezonde situatie.

Polls zijn moeilijk te vertrouwen. Hoe groot is de steekproef? Zijn alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd? Kan je correct corrigeren voor ondervertegenwoordigde groepen? Daarom zijn wedkantoren interessant. Mensen zetten hun eigen geld in, dat is een andere dimensie dan een vragenlijstje afvinken. Het effect van het debat is in polls nog niet duidelijk.

De verschuiving is al wel zichtbaar bij online bookmakers. Vorige maand ging het soms gelijk op, nu met 23/10 is geïmpliceerde kans voor Trump 30%. Wedkantoren moeten het zelf goed inschatten, anders lopen ze leeg bij uitbetalen. Het mes ligt op tafel. Dat is ook een andere dimensie dan een onderzoeksbureau runnen dat vooral haar reputatie riskeert.

Trump had tot nu toe 53% van de inzet achter zijn naam, tegen 21% voor Biden. Dat was in 2016 ook al het beeld tussen Trump & Hillary (ook al een race tussen mindere goden). Helaas worden nieuwe weddenschappen door bijna alle kantoren in deze onzekere situatie niet meer geaccepteerd. Het effect is lastig in te schatten, omdat er meer per post wordt gestemd, en dus eerder wordt gestemd.

Dat de campagne door een zieke Trump en een tactische Biden deels stilligt, is in het voordeel van Biden. Trump had nog terrein goed te maken, hij had graag net zoals in oktober 2016 een serieuze inhaalslag gemaakt. Waar Trump op 3 oktober 2016 maar 13,1% kans maakte, om in een maand te stijgen naar 35%, staat hij vandaag op 20% kans op een website die alle polls samenvoegt.

Deze Amerikaanse verkiezing is zonder effectief toezicht. De Federale kiescommissie is gehalveerd, doordat Trump niemand benoemde. Ze halen nu het quorum niet en mogen geen belangrijke beslissingen nemen. De kiescommissie houdt onder andere toezicht op de financiering van verkiezingscampagnes, een kleine 11 miljard gaat er door het putje.

Tegen die achtergrond is het snel “moeten” benoemen van een nieuw lid van de federale hoge raad met het oog op de verkiezingen volstrekt hypocriet. Zo rolt de politiek altijd, er wordt nog een showtje van gemaakt, maar de jonge, christelijke en zeer conservatieve Amy Coney Barrett mag een kleine halve eeuw haar stempel drukken op het Amerikaanse recht.

Trump heeft straks drie van de negen raadsheren benoemd, en dat wordt zijn belangrijkste erfenis. 6 conservatieven tegen 3 liberalen zullen revolutionaire uitspraken over abortus & homohuwelijk laten sneuvelen. Het congres mag dan deze vrijheden herstellen, de tijd van activistische rechters die oude wetten met behulp van een nieuwe tijdsgeest een alternatieve betekenis geven is voorbij.

Trump heeft zijn keizerlijke imperium gebaseerd rond zijn positie als alfamannetje en daarbij horende marktbeleving. Dat hij jarenlang maar 750 dollar aan federale inkomstenbelasting heeft betaald en chronisch verlies draait, past niet helemaal in het zorgvuldig gecultiveerde plaatje. Zijn vastgoed is een piramidespel dat drijft op de belangstelling van de volgende koper.

De VS heeft ruwweg evenveel coronadoden als Europa. Europa heeft alleen twee keer zo veel inwoners, de VS geeft per persoon het dubbele uit aan gezondheidszorg, de epidemie is daar later begonnen waardoor er minder tijd was voor verspreiding. Trump beloofde een vaccin & miraculeuze genezing en nu staat zijn ziekbeeld symbool voor zijn gebrek aan crisismanagement.

Tegen die achtergrond is de eindsprint en uitslag van 2016 minder waarschijnlijk.

Ja ja rust nou eerst maar uit ouwe