Ik ben van mening dat we gewoon de natuur zijn werk moeten laten doen, in positieve zin (mensen worden resistent) en negatieve zin (de zwakkeren van 70/80 vallen af).

Want een vaccin zal niet DE oplossing zijn. Het kan zelf tegendraads werken, dat het virus zich aanpast en NOG virulenter wordt.

Denk aan de ziekenhuisbacterie (MRSA), ook al is dat een bacteriestam, die volkomen resistent is tegen (bijna) alles.

We kunnen toch niet altijd op deze manier blijven leven: het volkomen belachelijke 1,5 meter aanhouden, waardoor een treincoupé voor 25% bezet is, de wachtrij voor een winkel, het idee dat 1,5 meter afstand wel helpt. Daarna loop je toch door de ademwolk van die mensen?

Oftewel: beter werkt men aan betere weerstand, minder suiker, meer beweging, meer vitamines, meer zon.

Want hoe lang wil men hier mee door gaan?

2 jaar? 4 jaar? 5 jaar? 10 jaar/

Ik ontken het virus niet, zou ook niet graag de adem inademen van eren erstig zieke corona patiënt, ik ontken ook niet de enorme schade die de ontstekingen aanrichten in de longen, hart, hersenen, zenuwen .

Maar ik zou niet alles inzetten op een vaccin.

Er is zelfs nog niet een werkend vaccin voor SARS, voor AIDS, voor griep, voor de gewone verkoudheid.

En, natuurlijk. AIDS is iets geheel anders, want valt het immuunsysteem aan, maar ondanks dat daar miljarden in geïnvesteerd zijn, is er nog steeds geen werkende oplossing.

En het is trouwens in de media naar de achtergrond geraakt.

Bestaat AIDS niet meer?

Maar goed, ben geen virus wappie, misschien is een andere aanpak om echt een drastische lockdown van 3 weken te doen:

Echt totaal geen verplaatsing meer van mensen, iedereen blijft waar hij is in huis.

Maar dan wel goed voorbereid, met tijd om voorraad aan te leggen . En ook geen uitzonderingen voor religies, of zogenaamde VIPS of whatever.

Misschien dat dan het virus "uitgeroeid" wordt?

Denk het niet trouwens, want het virus blijf "slapend"aanwezig in schijnbaar gezonde mensen.

Net zoals het herpes virus wordt het actief bij stress en verzwakking.