Het eindeloze Nederlandse gediscussieer en gepolder over coronamaatregelen zorgt ervoor dat burgers zich minder goed aan de regels houden. Dat zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het Outbreak Management Team (OMT).

,,Hier discussiëren we maar door. Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien”, stelt Voss in een interview met deze site, over de grote verschillen tussen de Nederlandse en Duitse besmettingscijfers. In Nederland raken op dit moment in verhouding zeven tot acht keer meer mensen besmet met corona dan bij de oosterburen.

Neem dinsdag: Duitsland (83 miljoen inwoners) telde op die dag ruim 2000 besmettingen, Nederland (17 miljoen inwoners) zo'n 3000. In Noordrijn-Westfalen (NRW), een deelstaat die qua inwoneraantal en bevolkingsdichtheid bijna perfect met ons land valt te vergelijken, waren er dinsdag 538 besmettingen. Het totaal aantal doden in NRW sinds februari: 1872. In Nederland: 6393.