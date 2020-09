Het gaat om macht over de bevolking en het virus is daartoe een geweldig mooi stuk gereedschap. Ëen bange bevolking is een makkelijk te manipuleren bevolking.

Daarom lees je ook niets meer over 'positief getesten' maar schreeuwt men in koor: 'besmettingen, besmettingen, besmettingen'. Dat nog geen 10% van die 'besmettingen' werkelijk iets van het virus onder de leden heeft wordt verzwegen. Want dan zou men weleens kunnen gaan nadenken, maatregelen nemen ter zèlf bescherming maar dat is het doel niet, de mensen moeten vooràl bang blijven.