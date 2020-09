@Wilhelm Tell | 24-09-20 | 15:23: Idem tig keer doorgevraagd en in discussies over dit soort loze dodenaantallen nieuws statistisch en wetenschappelijke bewijzen aangedragen

1. Lockdowns hebben geen effect op verloop virus uitbraak

2. In de griepjaren 2015-2019 puilden de ICs en ziekenhuizen ook uit inclusief transfers naar buurlanden

3. Als de WHO die virus met een nagenoeg zelfde mortaliteit als de griep niet illegaal/politiek gedreven tot categorie A epidemie had gebombardeerd had de mediacratie niet zo ontspoort en er geen speciale afgesloten afdelingen voor op de ziekenhuizen worden ingeregeld waardoor andere zorg in de knel komt. Dat nog los van de gigantische zorgbezuinigingen de afgelopen 4 jaar door Rutte III (duizenden bedden, tienduizenden personeel). At random;

2015

www.ad.nl/gezond/meer-doden-tijdens-l...

2016

www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel...

2017

www.ad.nl/politiek/onrust-over-nieuwe...

2020 vs 2018

www.ed.nl/eindhoven/dela-sterfte-coro...

Quote DELA "Piek 170/dag. De sterfte is volgens Doeve nu terug op het normale niveau. "Het kan zijn dat we wat ondersterfte krijgen tegen het einde van het jaar.” Ook bij een zware griepgolf is dat effect zichtbaar. Met name ouderen komen daardoor eerder te overlijden dan in een gemiddeld seizoen."