Het zorgt voor goede prijzen op de woningmarkt. Ja, als je een huis zoekt ben je natuurlijk de sjaak, maar als je huizen bouwt, verhuurt, of verkoopt dan loop je binnen op het permanente en, ondanks onze krimpende bevolking, groeiende tekort. Straks hebben we geen grasspriet meer over en kunnen we niet meer in onze eigen voedselvoorziening voorzien, maar Bouwend Nederland heeft wel goed verdiend en dat is ook wat waard toch?

Verder zorgt het voor een goede boterham voor de ondersteunende industrie: advocaten, zorgverleners, etc.

De suggestie dat het goedkope arbeidskrachten oplevert lijkt me trouwens op gespannen voet staan met het percentage individuen uit de betrokken groepen dat daadwerkelijk werkt.

Wat nog meer... Oh ja, het is natuurlijk goed voor het afbreken van de maatschappij, als voorbereiding op de communistische revolutie. En als we allemaal straatarm worden dan stoppen we ook met al die luxe-dingen zoals 's avonds het licht aan, en dat is dan weer goed voor het milieu. Dus dat soort groeperingen geilt er ook op.

En het is een Goddelijke plicht om barmhartige Samaritaan te zijn, en zelfs als je niet religieus bent dan geeft het alsnog een goed gevoel om mensen te helpen, dus alles bij elkaar zitten we inderdaad aan ongeveer 80% van Nederland die helemaal pro-immigratie is.