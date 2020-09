OK dus je moet nu aan het einde van je thuiswerkdag in het OV richting café zo'n smoelbeschermer op de muil, dan mag je ff een peuk uit een anoniem pakje roken op de stoep voor de deur (denk om de buren), dan moet die smoelbeschermer weer op want een kroeg is een publieke ruimte, en dan heb je tot 21u00 om pils te bestellen voordat je om 22u00 buiten geveegd wordt om je vóór de spertijd richting bedstee te bewegen (check hierrr hoe gevaarlijk jouw gemeente is). MAAR HOE DRINK JE BIER MET ZO'N DROOGLOOPMATJE OP JE MUIL? Hierboven de CNB Short Cut van vorige week, toen je nog gewoon bier mocht drinken zonder hoestlap op je harses en daar hebben we van geprofiteerd. Liefhebbers van boos bejaardencabaret kunnen Het Debat terugkijken en morgen komt Maurice de Hond de ramen open zetten om wat licht in het beleid te laten, want WE TASTEN IN HET DUISTER. En dat danst echt niet lekker, wat voor schoenen je ook draagt.

De Highlights!

Knoopje los. Dan mag je wel de Appie in

Het is 2020. Tuurlijk had je dit kunnen zien aankomen