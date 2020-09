:

Nonsens. Kijk eens vooruit dan... wat voor wereld zie je dan?

In acht nemend dat de belachelijke veronderstelling klopt dat er volgend jaar een werkend vaccin is... wat dan? Gaan we die verplichten? Als minder dan de vereiste 50% van de mensen het wil... gaan we het dan verplichten? Gaan we dan iedere vaccinweigeraar ook slachtofferen op het deugaltaar van de zelfgenoegzame religieuze coronaworshippers? Gaan we die dan ook asociaal noemen, sociaal uitsluiten, virtueel maar ook fysiek en letterlijk door (ik noem maar iets heel geks...) een app met je vaccinatiepaspoort? Of een vaccin met een onzichtbare inkt-tattoo die bij ingangen van winkels, kroegen, stadions gescand kan worden?

Wat is dat voor wereld en maatschappij dan? Kijk eens verder, en denk eens na. Wat is dan de exitstrategie zonder al die malligheid waar alle overheden nu op aan sturen?

Paint me a picture.

Hoe zie jij dat dan, na nog een half jaar, of jaar lockdowns, anderhalve meter maatregelen, mondkapjesgekte, elleboogjes schudden en nog meer sociale wiggen die worden gedreven tussen de bange mensen en sceptici? Nog meer polarisatie, nog meer gescheld over en weer? Wat komt er na? En hoe lang moet dat nog duren? En hoe ziet dat eruit? Een grote blije menigte dansend in de straat? Bevrijdingsdag 2.0? Ik zie dat niet.