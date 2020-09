Het gaat slecht, maar verder goed met de economie. U heeft in juli zes procent minder uitgegeven dan in juli 2019, maar dat is minder minder dan in totale rampmaand april, flinke rampmaand mei en wat-je-in-normale-jaren-een-rampmaand-zou-noemen-maar-gegeven-de-omstandigheden-best-wel-een-okeeje-maand juni. Het consumentenvertrouwen is met -28 ongeveer even kut als in de afgelopen maanden maar minder kut dan in maart 2013. Gelukkig kun je met heel weinig geld hebben de ijsberen van een wisse dood kunt redden. Veel plezier met dingen kopen!