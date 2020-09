@chicago river | 22-09-20 | 00:57: Van MG hoop ik dat ze de broodnodige shuteye geniet. Geldt uiteraard ook voor alle andere genomineerden. Mij lukt het ff niet: de jaren tachtig. Een herwaardering van dat epoch is broodnodig, want zie de fouten die we nu weer met zijn allen maken. Maar ik ben nog ouder: mijn middelbare school die een toegezegd concert afzegde van Herman Brood. Want hij gebruikt drugs! Status Quo en The Rubettes kende ik van Toppop. Maar wie de neuq was Herman Brood? www.youtube.com/watch?v=8vdmNmKnSn4

Echt, verstand. Wat heb je er aan? Lieve mensen om je heen, dat is de echte shit. Shit in de meest positieve zin des woords. Al die input is niks waard zonder dat het er ook op gezette tijden uit kan. Mogelijk meer een ouwemannenkwaal: www.youtube.com/watch?v=lc6F47Z6PI4