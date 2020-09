In november moeten de Amerikanen naar de stembus. De opiniepeilingen lieten steevast een voorsprong zien voor Biden, maar Trump is nu bezig met een flinke opmars. Nu hebben de peilingen een trackrecord waar zelfs een gemiddeld politicus zich voor zou schamen, dus of dat nu veel houvast kan geven is de vraag. Gezien de BLM en Antifa-protesten de Amerikanen alleen maar verder hebben gepolariseerd en er een grote groep twijfelaars is (was), lijkt het mij dat Trump weer gaat winnen. Net als de vorige keer, hoeft hij eigenlijk geen campagne te voeren voor deze twijfelaars; dat doen de Democraten c.s. voor hem. Volledigheidshalve zal ik grofweg uiteenzetten wat de impact zal zijn van Biden of Trump als president voor de komende vier jaar. De Amerikanen zullen het verschil echt merken, maar of dat ook voor de rest van de wereld zal gelden?

Voordat de verschillende gevolgen besproken worden, is het goed om te weten dat zowel in de Senate alsmede the House of Representatives verschuivingen kunnen plaatsvinden. Mocht de nieuwe President in beide een meerderheid krijgen, dan kan hij zijn verkiezingsbeloftes makkelijker uitvoeren. Mocht dat niet het geval zijn (iets wat Trump dus heeft meegemaakt), dan wordt het allemaal veel gecompliceerder, want dan moeten er veelal akkoorden met de tegenpartij worden gesloten. Met veto’s en executive powers kan de president het één en ander, maar het is verre van ideaal. Het nu volgende is gebaseerd op een meerderheid in beide “Houses” voor de nieuwe president.

Mocht Biden de nieuwe president worden, dan zal hij een boel maatregelen van Trump terugdraaien. Zo zal de winstbelasting, die Trump flink heeft verlaagd, van 21% naar 28% worden verhoogd. Verder is Biden voornemens om kapitaalwinsten voor mensen met een inkomen boven USD 1 miljoen te belasten tegen een tarief van 43% (is nu nog 20%). Grote vastgoedeigenaren kunnen ook een bezoek verwachten van de belastingdienst. Dit alles zou dan ruimte geven om de middenklasse te helpen via lagere lasten en douceurtjes. Wellicht dat Biden een deel van de studieschuld zal kwijtschelden (totaal aan studieschuld is nu een ongelooflijke USD 1,53 biljoen) en huiseigenaren zal helpen via allerlei regelingen.

Internationaal gezien zal Biden de VS laten terugkeren in het oude systeem. Het Milieuakkoord van Parijs kan dan weer uit de kast getrokken worden, de VN kan weer geldstromen van de VS verwachten en de Chinezen kunnen een meer gematigde (of beter gezegd: een minder verbeten) onderhandelingspartner tegemoet zien. Allemaal mooi voor de bühne, maar dat dit tot een ander toekomstpad zal leiden, durf ik te betwijfelen.

De oplopende tekorten zullen in ieder geval wederom door de Fed moeten worden opgevangen. Biden zal op het eerste gezicht een meer harmonieuze relatie met de Fed gaan hebben, maar achter de schermen zal er precies hetzelfde plaatsvinden als dat wat Trump voor de schermen laat zien. De positie van de dollar blijft dus een punt van zorg (daarover later meer).

Al met al een mixed bag. Wall Street zal in eerste instantie niet blij reageren (maar zeer waarschijnlijk dat het grootste deel van deze reactie al voor de verkiezingen zal plaatsvinden); bedrijven worden zwaarder belast, speculeren op de beurs wordt minder aantrekkelijk, en regeldruk zal omhoog gaan. De middenklasse kan dan weer profiteren door voornoemde maatregelen en dit zal dus het consumptieniveau relatief ten goede komen. Op termijn weer positief voor bedrijven. Ook de internationale betrekkingen worden op het eerste gezicht beter, wat de sfeer internationaal wat kan verbeteren. Al met al zal Wall Street wel bijdraaien, ceteris paribus (het overige gelijk blijvend).

Mocht Trump winnen, inclusief beide “Houses” dus, dan kan de Fed sneller radicaler uitpakken (2 posities van de 7 kunnen door de nieuwe President benoemd worden). Samen met verdere deregulering, zou Wall Street daar in eerste instantie wel blij mee zijn. Er komt sneller meer flow (liquiditeit ; zie vorige blog) naar de financiële markt, wat de prijzen zal opdrijven (veel kan al voor de verkiezing ingeprijsd worden). Aandeleninkoop en andere ongein helpen dan een handje mee.

Maar de dollar zal verder als wapen worden ingezet (weaponizing the dollar). Trump heeft als geen andere president door dat hij de wereldreservemunt status van de dollar kan misbruiken. Nu deed iedere president dat wel, maar Trump is wel erg agressief hierin (één van zijn meest kwalijke kanten van zijn presidentschap; iets wat de MSM geheel is ontgaan; meer hierover kunt u hier lezen). Nu dit pad eenmaal is ingezet, is er nauwelijks een weg terug. Ook niet voor een andere president.

De wereldhandel zal op korte termijn last hebben van de meer recalcitrante opstelling van Trump; oude deals worden eenzijdig opgezegd en Trump zal met zijn harde onderhandelingen velen tegen de haren instrijken. Maar of een Biden presidentschap nou tot significant andere uitkomsten op lange termijn zal leiden?

Het grote verschil tussen beide kandidaten op internationaal vlak is dat Trump veel harder is naar de NAVO-landen (overigens geheel terecht). Dat zal koren op de molen zijn van de pro EU-kliek die hierin het bewijs ziet dat de EU een eigen leger nodig heeft. Een Trump presidentschap zal dus juist nog sneller tot meer EU leiden. Nog een ander verschil is dat een Biden presidentschap tot meer militaire acties zal leiden (terug naar oude niveaus van Obama). Iets wat na nog eens 4 jaar Trump toch weer zou gebeuren.

Beide kandidaten zijn in ieder geval eensgezind wat betreft geld uitgeven; beiden hebben plannen voor grote economische stimulatiepakketten. Helaas laten zowel Trump als Biden de beste maatregel links liggen: het bekostigen van belastingverlaging door inkrimpen overheid. Dus wie ook president wordt, de Amerikaanse begrotingstekorten zullen verder oplopen.

Hierdoor zal de Fed in tandem moeten gaan optreden om de tsunami aan nieuwe Amerikaanse staatsschulden op te kopen, iets wat de positie van de dollar verder kan ondermijnen. Het is maar dat er geen goede alternatieven zijn voor de dollar en de Amerikaanse financiële markten, anders was het allang hommeles geweest. Dat is dus iets wat zowel Trump (al bewezen) alsmede Biden aan de dag zullen moeten/gaan leggen. Politici die denken dat Biden een gedegen dollarbeleid zal gaan voeren, zullen van de koude kermis thuiskomen.

Kortom, de Amerikaanse overheid zal hoe dan ook de tekorten flink laten oplopen en de Fed zal de geldpersen in tandem laten meelopen. De status van de dollar als wereldreservemunt zal volledig worden benut, waardoor de facto de kosten van de Amerikaanse herstelprogramma’s grotendeels door andere landen gedragen zal moeten worden. De herstelprogramma’s zijn verschillend tussen beide kandidaten en zullen dan ook verschillende delen van de Amerikaanse bevolking verschillend raken.

Maar het zijn de tekorten, de Fed en de positie van de dollar die er echt toe doen; deze drie factoren zullen de toekomst van ons allen vormen. De verschillen tussen een Trump of een Biden presidentschap zullen met name gevoeld worden door de Amerikanen zelf, maar voor de rest van de wereld zie ik op middellange termijn bar weinig verschil omdat de drie factoren onafhankelijk van de verkiezingen zijn. Wellicht dat de wereld het Amerikaanse beleid eerder accepteert van Biden dan van Trump, maar het is uiteindelijk lood om oud ijzer.

Ik blijf dus gewoon goud poetsen.