Knap hoor, de negende plek in het algemeen klassement, en als wij een racefiets hadden deden we het Tom Dumoulin (waarschijnlijk) ook niet na. En ach, wij vinden de top vijftig in de Tour ook wel prima, dat is het verschil in mentaliteit tussen topsporters en mensen die liever bier in hun bidon doen. Desalniettemin moeten WE in deze Tour nog wel effe een rit winnen. De klimtijdrit naar de berg van de Mooie Meisjes (misogynie!) gaat natuurlijk gewonnen worden door een van de drie hoofdvakkenvullers van de Jumbo Supermarkten (Roglic, Van Aert of Dumoulin) en dan hopen wij natuurlijk op Dumoulin, van wie we vermoeden dat hij niet altijd moet poepen als hij zo'n scheef gezicht trekt op de fiets. Hij heeft het gewoon zwaar. Al sluit het één het ander niet uit. ENFIN, Dumoulin gaat Uran vernederen, LIVE op NPO1, de Belg of Uurospör, nu al zin in ellenlange discussies over 'het wel of niet wisselen van tijdritfiets naar klimfiets'. Starttijden hieronder!

UPDATE: Fransman Cavagna vooralsnog de snelste, maar hij is straks voer voor de wolven.