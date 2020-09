"Kan iemand me uitleggen wat het leuke is aan het kijken naar wielrennen?", Premier Trutte



"De Tour kijken is een wit privilege", Gulliver



"De hardste trapper wint", chicago river

"Je moet als tiener toch knap eenzaam zijn geweest als je wielrenner word. Als een van mijn kinderen ooit de sport zou zijn gaan bedrijven had ik ze persoonlijk een overdosis gegeven", miko

"Ik vind het met de auto al ver", SterF..

"Ik ga buiten wel naar het gras staren", Wijze uit het Oosten

"Rijdt er geen treintje naar boven? Dat is makkelijker dan de fiets", Thijsz

"Ik ga zo ook op de fiets boodschapjes doen", Dubbelepunthoofd

"Wanneer eens nieuws uit de viscompetitie?", Leptob

En voor die honderdduizend mensen die op de Tour-topics klikken en ze net zo leuk vinden als het zeer gewaardeerde stel hierboven: vandaag, de koninginnenrit in de Tour de France met de finish op een geasfalteerd pad van een skipiste op de Col de la Loze. Alle kaarten op tafel, kopman tegen kopman, geschoren benen, strakke broekjes, overheerlijke drugs (of niet he). Vandaag juicht u voor rugnummer 206, Joris Nieuwenhuis uit Zelhem, die zal finishen op plek 88. Hup Joris, live NPO2.

UPDATE: Voorop rijden de eeuwige Alaphilippe, Izagirre (die schijnt een broer te hebben, doodvermoeiende vent) en Carapaz.

UPDATE: Dat was een flinke drempel. Superman Miguel Ángel López wint, Roglic (2de) pakt 17 tellen op Pogacar (3de). Tom Dumoulin netjes op plekkie 10.

Kijk Sjaak deed 'm ook

Dit is Joris uit Zelhem