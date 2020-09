Heel eerlijk, waar hebben we in twee weken Tour nou eigenlijk naar zitten kijken? Caleb Ewan is de beste sprinter, Cees Bol niet, Wout Van Aert is de grote baas van het peloton, Marc Hirschi is een mooie gek en Tom Dumoulin heeft zijn eigen karretje in de poep gereden door op de Tempelberg (niet echt he mensen) zijn lichaam aan Primoz Roglic te offeren. En meer niet, want met 7 renners binnen 45 seconden zijn de verschillen in de top van het klassement nog steeds heel erg klein. De Echte Strijd begint VANDAAG. Het wordt oorlog. 191,5 kilometer, 4.400 hoogtemeters met finish bergop, en de laatste 5 kilometer zijn gruwelijk. Vooraf tipten we Tadej Pogacar voor het winnende sprintje op de slotklim uit de hel, en onze eerste liefde mag het op de top gaan uitvechten met de Spaanse klimgeit Mikel Landa. U juicht natuurlijk voor startnummer 104, Bauke Mollema, de Adelaar van Zuidhorn, een kanshebber voor een plek in de Top 5. Live op NPO1, de Belg of Uurospör!

UPDATE - 17 koplopers: Alaphilippe, Carthy, Cavagna, Edet, Sivakov, Soler, Daniel Martin, Geschke, Powless, Rolland, Barguil, Sicard, Schachmann, Daniel Martínez, Kämna, De La Cruz, Madouas.

De Adelaar